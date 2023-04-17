ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО (1)

РБК-Україна 2023.04.17 19:31
Понедельник 17 апреля 2023 19:25
Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин
ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-
разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским
морем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как
разведывательный самолет, который летел с материковой России в
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