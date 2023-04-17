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ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО

ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО (1)

РБК-Україна 2023.04.17 19:31
Понедельник 17 апреля 2023 19:25 Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет- разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в
ИСТРЕБИТЕЛЬ, ПЕРЕХВАТ, САМОЛЕТ, РАЗВЕДЧИК, ПРОСТРАНСТВО, БРИТАНИЯ, Великобритания, Калининград, Россия, Германия, Швеция, Эстония
2023.04.18 (1)

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