ВВС Германии и Британии перехватили истребители РФ вблизи воздушного пространства НАТО (1)

РБК-Україна 2023.04.17 19:31

Понедельник 17 апреля 2023 19:25 Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет- разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Отмечается, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, который летел с материковой России в