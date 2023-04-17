Буданов заявил, что РФ перешла в оборону за исключением Бахмута, Авдеевки и Марьинки (1)

Хвиля 2023.04.17 22:06
Оккупанты попытаются сохранить контроль над захваченными территориями
Новое время 17.04.2023 22:02:00
Кирилл Буданов
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия уже прекратила
наступление и перешла к обороне за исключением двух районов.
Об этом он сказал в интервью Radio NV.
"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления,
так называемого зимне-весеннего.
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