Китайские секретные отделения полиции: в США арестованы двое организаторов (2)

ZN,UA 2023.04.17 23:45

17 апреля, 2023, 23:41 © Лига.net Такие секретные участки есть во многих странах мира. Федеральная полиция США ФБР арестовала двух подозреваемых агентов, участвовавших под прикрытием общественной организации в создании незаконного "полицейского участка" в Нью-Йорке от имени Китая, сообщает Reuters. Как сообщило министерство юстиции в понедельник, двое подозреваемых - 61- летний Лу Цзяньван и 59-летний Чэнь Цзиньпин - обвиняются в сговоре и