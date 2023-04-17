Китайские секретные отделения полиции: в США арестованы двое организаторов (2)

ZN,UA 2023.04.17 23:45
17 апреля, 2023, 23:41
© Лига.net Такие секретные участки есть во многих странах мира.
Федеральная полиция США ФБР арестовала двух подозреваемых агентов,
участвовавших под прикрытием общественной организации в создании
незаконного "полицейского участка" в Нью-Йорке от имени Китая, сообщает
Reuters.
Как сообщило министерство юстиции в понедельник, двое подозреваемых - 61-
летний Лу Цзяньван и 59-летний Чэнь Цзиньпин - обвиняются в сговоре и
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