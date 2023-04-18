Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне" (11)

Головне в Україні 2023.04.18 07:35

18 апреля 2023 07:32 Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым: обсудили приоритеты накануне заседания "Рамштайна". Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. "На этой встрече исполнится год с тех пор, как министр Остин впервые созвал UDCG в Рамштайне для координации помощи в сфере безопасности, которая сейчас объединила около пятидесяти стран в поддержку Украины", - говорится в сообщении.