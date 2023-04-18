Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне" (11)

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- Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне" : Головне в Україні 07:35
- Резников с главой Пентагона обсудили приоритеты в преддверии "Рамштайна" : FinOboz 06:26
- Резников с главой Пентагона обсудили приоритеты в преддверии "Рамштайна" : Антикор.com.ua 06:12
- Остин и Резников обсудили приоритеты перед "Рамштайном" : АналитикаUA.net 06:09
- Остин позвонил Резникову, чтобы обсудить приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна" : Комета-Кропивницкий 05:17
- Остин и Резников обсудили приоритеты перед "Рамштайном" : Bigmir)net Новини 01:08
- 18 апреля, 1:04 Главы МО Украины и Пентагона обсудили приоритеты накануне Рамштайна : ICTV Факти 01:06
- Остин и Резников обсудили приоритеты перед "Рамштайном" : MY.UA 00:38
- Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне" : Еспресо TV 00:34
- Остин позвонил Резникову, чтобы обсудить приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна" : Гордон 00:05