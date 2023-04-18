Диктатор разочарован регулярной армией. Пригожин возвращает расположение Путина, боевики Вагнера получают подкрепления - ISW (16)

New Voice 2023.04.18 09:16

18 апреля, 07:25 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova) Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, по-видимому, возвращает некоторое расположение российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает ISW. Вероятно, это связано с неспособностью российских регулярных войск выполнить задачи, поставленные перед ними Путиным во время зимнего наступления на Донбассе. "Похоже, что силы Вагнера получают подкрепления, боеприпасы и политическое