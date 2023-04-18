Диктатор разочарован регулярной армией. Пригожин возвращает расположение Путина, боевики Вагнера получают подкрепления - ISW (16)

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- 18.04.23 08:52 Пригожин возвращает себе расположение Путина, - ISW : Цензор.Нет 09:02
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- Пригожин возвращает себе расположение Путина: ISW рассказал детали : Новини Live 07:55
- Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии, - ISW : Головне в Україні 07:35
- Путин разочарован стойкостью Бахмута и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев, - ISW : 24 канал 07:00
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