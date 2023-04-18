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18 апреля 2023 08:03 Путин устроил "вояж" оккупированными территориями Украины - росСМИ

18 апреля 2023 08:03 Путин устроил "вояж" оккупированными территориями Украины - росСМИ (29)

Gazeta.ua 2023.04.18 08:35
Диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. Фото: скриншот с видео Президент России Владимир Путин якобы посетил штаб группировки оккупационных войск "Днепр" в Херсонской области. Путина интересовала обстановка на Херсонском и Запорожском направлениях, пишет провластное "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области
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