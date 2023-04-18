Три человека погибли в результате авиаудара рашистов по Сватовскому району (16)

ОстроВ 2023.04.18 09:39

18.04.2023 09:19 В Сватовском районе Луганской области в результате авиационного удара рашистов погибли три человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем телеграм-канале. "Три мирных жителя погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков.