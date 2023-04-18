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10:28 18.04.2023 Оккупанты сократили группировку в Донецке, чтобы привлечь ресурсы на Бахмут - британская разведка

10:28 18.04.2023 Оккупанты сократили группировку в Донецке, чтобы привлечь ресурсы на Бахмут - британская разведка (16)

Інтерфакс-Україна 2023.04.18 11:15
Российские оккупанты, вероятно, сократили численность войск и уменьшают наступательные действия вокруг города Донецка, скорее всего, чтобы привлечь ресурсы на Бахмутский сектор, сообщается в отчете оборонной разведки, опубликованной в "Твиттер" Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во вторник утром. "В Бахмуте силы российского Министерства обороны и группы "Вагнера"
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