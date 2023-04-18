10:28 18.04.2023 Оккупанты сократили группировку в Донецке, чтобы привлечь ресурсы на Бахмут - британская разведка (16)

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- 10:28 18.04.2023 Оккупанты сократили группировку в Донецке, чтобы привлечь ресурсы на Бахмут - британская разведка : Інтерфакс-Україна 11:15
- 18.04.2023 в 10:45 Британская разведка: Россия снижает наступательные действия в районе Донецка ради захвата Бахмута : InfoResist.org 11:00
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- 18 апреля 2023, 09:45 Британская разведка: ради Бахмута россия сокращает наступательные действия в районе Донецка : Українські національні новини 10:13
- Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка - британская разведка : Українська правда 10:09
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- Россия перебрасывает ресурсы на Бахмут - британская разведка : Bigmir)net Новини 10:08
- Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка - британская разведка : УП Європейська правда 10:04
- 18.04.23 09:50 В Бахмуте оккупанты продолжают медленно продвигаться вперед, с Донецкого направления перебрасывают дополнительные силы, - британская разведка : Цензор.Нет 10:02
- РФ возобновляет оперативный резерв: в британской разведке рассказали о перекидывании дополнительных сил на Бахмут : ТСН.ua 10:01
- Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы, - британская разведка : РБК-Україна 09:16