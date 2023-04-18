Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины - WP (16)

- Египет приостановил тайные поставки ракет в Россию и начал производить для Украины : ТСН.ua 12:46
- 12:19 18.04.2023 Египет решил передать боеприпасы не россии, а Украине - WP : Петр и Мазепа 12:39
- 18 апреля 2023 12:24 WP: Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины : Dynamomania.com 12:34
- Египет отказался от плана поставить РФ 40 тыс. ракет и решил производить артиллерийские снаряды для Украины - WP : Obozrevatel 12:16
- Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины, - WP : Антикор.com.ua 12:14
- Египет хотел отправить ракеты России, но благодаря США согласился на поставки Украине - WP : УНИАН 12:14
- Египет "изменил план" и вместо снарядов для России решил производить их для Украины - WP : New Voice 12:01
- Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины, - WP : РБК-Україна 12:01
- Египет "изменил план" и вместо снарядов для России согласился производить их для Украины - WP : New Voice 11:46
- Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины - WP : Українська правда 11:40
- Египет "передумал" снабжать боеприпасами Россию и теперь делает снаряды для Украины - WP : Головне в Україні 11:35
- 18.04.23 11:19 Египет отказался от поставок боеприпасов РФ, в то время как начал производить их для Украины, - WP : Цензор.Нет 11:32
- 18.04.2023 в 11:21 СМИ: Египет отказался от планов поставок снарядов РФ и согласился продавать их США для передачи Украине : InfoResist.org 11:30
- Будет вооружать Украину: Египет передумал отправлять ракеты в РФ, - WP : MY.UA 10:38
- Будет вооружать Украину: Египет передумал отправлять ракеты в РФ, - WP : Фокус 10:35
- Египет приостановил план поставок ракет россии и решил производить боеприпасы для Украины - WP : Слово і Діло 10:11