Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины - WP (16)

Українська правда 2023.04.18 11:40

"Европейская правда" - Вторник, 18 апреля 2023, 11:36 В прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять документов американской разведки, утечка которых произошла ранее в этом месяце.