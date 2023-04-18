Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины - WP

Египет отказался от поставок боеприпасов РФ и начал производить для Украины - WP (16)

Українська правда 2023.04.18 11:40
"Европейская правда" - Вторник, 18 апреля 2023, 11:36 В прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять документов американской разведки, утечка которых произошла ранее в этом месяце.
ЕГИПЕТ, УКРАИНА, СИСЯ, БОЕПРИПАСЫ, ПОСТАВКА, РАКЕТА, Украина, Россия, Египет, США, Москва, Вашингтон, Каир, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023