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Фокус: Украина

Славянск ночью атаковали "шахедами" и ракетами С-300

Славянск ночью атаковали "шахедами" и ракетами С-300 (24)

Depo 2023.04.18 10:03
Ночью 18 апреля Славянск Донецкой области снова подвергся российским обстрелам 18 апреля 2023 09:58 Фото: Славянская ГВА Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации, пишет Depo.ua. По ее информации, оккупанты два часа атаковали город ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed. "На этот раз попадания были на улице Учительской и бульваре Пушкина. Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранный объект, медицинское
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