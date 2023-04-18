Оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области - ОК Юг (18)

Матриця свободи 2023.04.18 11:38

11:35 18 апреля Российские войска в Херсонской области продолжают укреплять свои оборонительные позиции, взяв за основу свою стратегию использование минных полей и инженерного обустройства рубежей на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, спикер ОК Юг. Силы обороны наблюдают за активными действиями российских оккупантов, которые стремятся защитить свои позиции и перекрыть минными полями