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Оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области - ОК Юг

Оккупанты готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области - ОК Юг (18)

Матриця свободи 2023.04.18 11:38
11:35 18 апреля Российские войска в Херсонской области продолжают укреплять свои оборонительные позиции, взяв за основу свою стратегию использование минных полей и инженерного обустройства рубежей на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, спикер ОК Юг. Силы обороны наблюдают за активными действиями российских оккупантов, которые стремятся защитить свои позиции и перекрыть минными полями
ОККУПАНТ, ГУМЕНЮК, ЖЕСТ, БЕРЕГ, ЛЕВ, РУБЕЖ, Гуменюк, Херсон, Россия, Украина

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