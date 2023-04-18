Совет ЕС одобрил "роуминговый безвиз" с Украиной (18)

DailyUA 2023.04.18 13:22

Сегодня 11:24 После присоединения к зоне свободного роуминга украинцы будут меньше платить за звонки в ЕС, пояснил Михаил Федоров. Совет Евросоюза поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах, сообщил вице-премьер-Михаил Федоров в Telegram утром во вторник, 18 апреля. Он отметил, что Совет ЕС дал "зеленый свет" двустороннему соглашению.