Совет ЕС поддержал присоединение Украины к "роуминговому безвизу" (17)

УНИАН 2023.04.18 11:43

Дмитрий Петровский 11:29, 18.04.23 Министр цифровой трансформации пояснил, что это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах. Цены для украинцев на звонки близким в Европе снизятся / фото REUTERS Совет Европейского союза поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга, что позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования,