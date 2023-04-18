В Винницкой области задержали дочь экс-колаборанта Чернобаевки, которая тоже сотрудничала с оккупантами (15)

- Далеко занесло: СБУ в неожиданном месте задержала дочь гауляйтера Чернобаевки : Телеграф.com.ua 12:12
- В Винницкой области задержали дочь экс-колаборанта Чернобаевки, которая тоже сотрудничала с оккупантами : Громадське телебачення 12:06
- Сбежала под Винницу и выдавала себя за переселенку: СБУ задержала дочь коллаборанта из Чернобаевки : Фокус 12:05
- СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобыевки, которая поддерживала оккупантов : ТСН.ua 11:46
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- СБУ задержали дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: скрывалась под видом переселенки : 24 канал 11:30
- Поддержала российских захватчиков. СБУ заявила о задержании дочери бывшего гауляйтера Чернобаевки : New Voice 11:16
- Сотрудничала с оккупантами. Задержана дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки : РБК-Україна 11:16
- 18 апреля 2023, 10:36 В Украине задержали дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки : Українські національні новини 11:13
- Скрывалась как переселенка: СБУ поймала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки : Слово і Діло 11:11
- 18 апреля, 10:55 Внедряла образовательные "стандарты" РФ: задержана дочь гауляйтера Чернобаевки : ICTV Факти 11:06
- СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки : Головне в Україні 11:05
- В Винницкой области задержали дочь оккупационного председателя Чернобаевки: ей грозит 12 лет заключения : Еспресо TV 11:04
- СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки: сбежала как переселенка : Українська правда 10:39