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В Винницкой области задержали дочь экс-колаборанта Чернобаевки, которая тоже сотрудничала с оккупантами

В Винницкой области задержали дочь экс-колаборанта Чернобаевки, которая тоже сотрудничала с оккупантами (15)

Громадське телебачення 2023.04.18 12:06
Евгения Луценко 18 Апреля 2023 11:53 Правоохранители задержали дочь бывшего оккупационного руководителя Чернобаевки в Херсонской области по подозрению в пособничестве россии. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора . По их данным, после оккупации поселка 30-летняя дочь Юрия Турулева, ставшего "главой военно-гражданской администрации" Чернобаевки, поддержала российские войска и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.
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