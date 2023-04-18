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Макрон надеется, что Китай усадит РФ и Украину за стол переговоров - СМИ

Макрон надеется, что Китай усадит РФ и Украину за стол переговоров - СМИ (17)

Vesti.ua 2023.04.18 12:43
Татьяна Бессараб 18 апреля 2023, 12:19 Согласно французской стратегии, переговоры состоятся уже этим летом Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, как он считает, посадит Украину и Россию за стол переговоров. Об этом пишет Bloomberg. "Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием
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