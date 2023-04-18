Макрон надеется, что Китай усадит РФ и Украину за стол переговоров - СМИ (17)

- Макрон надеется, что Китай усадит РФ и Украину за стол переговоров - СМИ : Vesti.ua 12:43
- Макрон с помощью Китая хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров летом - Bloomberg : Українська правда 12:39
- Макрон хочет, чтобы переговоры Украины и россии начались уже летом. Для этого ему нужен Китай - Bloomberg : Громадське телебачення 12:36
- Зависит от контрнаступления ВСУ: Макрон хочет начать переговоры при помощи Китая, - СМИ : Фокус 12:35
- 18 апреля 2023 12:04 Макрон просит помощи Китая для начала переговоров между Украиной и РФ : Dynamomania.com 12:34
- Макрон просит помощи Китая для начала переговоров между Украиной и РФ - Bloomberg : Версии.com 12:27
- Предоставил план. Макрон просит помощи Китая для начала переговоров между Украиной и Россией - Bloomberg : New Voice 12:16
- 18 апреля 2023, 11:59 Bloomberg: Макрон планирует обратиться за помощью к Китаю для начала переговоров между рф и Украиной : Українські національні новини 12:14
- Макрон хочет "помирить" Украину и россию: что он планирует предложить Китаю : Телеграф.com.ua 12:12
- Франция рассчитывает, что переговоры между Украиной и рф будут летом: просит Китай помочь : Слово і Діло 12:11
- Макрон предложит Китаю план переговоров Украины и России - Bloomberg : Головне в Україні 12:05
- Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине - Bloomberg : Главред 12:05
- 18.04.23 11:53 Макрон хочет летом посадить Украину и РФ за стол переговоров. Просит помощи Китая, - Bloomberg : Цензор.Нет 12:02
- Макрон готовит свой "мирный план" по Украине, в котором будет задействован Китай - Bloomberg : Страна.ua 12:01
- Макрон хочет, чтобы Китай помог посадить Украину и РФ за стол переговоров - Bloomberg : ZN,UA 11:45
- Переговоры Украины и России: Макрон предложит Китаю свой план - Bloomberg : УНИАН 11:43
- Макрон просит помощи Китая для начала переговоров между Украиной и РФ, - Bloomberg : РБК-Україна 11:31