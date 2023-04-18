Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля (23)

- Морские котики в аренду. Одесский дельфинарий обвиняют в издевательстве над животными : Online.ua 18:58
- Одесский дельфинарий "Немо" попал в скандал из-за фотосессии с животными в отеле : ЛІГА.Life 18:47
- В одесском дельфинарии "Немо" сдают морских котиков в аренду для развлечения блогеров: украинцы вопят от злости : Znaj.ua 18:45
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- Дельфинарий в Одессе попал в скандал из-за роликов с морскими котиками в Tik-Tok : MY.UA 18:38
- Одесский дельфинарий "Немо" попал в скандал из-за видео с морскими котиками в гостиничном номере : Судово-юридична газета 18:17
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- Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция проводит проверку : ПрессОрг24 16:44
- Скандал вокруг одесского дельфинария из-за издевательств над животными получил продолжение : РБК-Україна 16:01
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- 18 апреля 2023, 15:10 Издевательства над морскими котиками в Одессе: полиция проводит проверку : Українські національні новини 15:14
- Издевательство над животными ради контента: новые подробности скандала в одесском дельфинарии : Новини Live 14:55
- Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля : New Voice 14:46
- Блогеры оскандалились видео с измученными животными из одесского дельфинария : Obozrevatel 14:31
- В Одесском дельфинарии снова скандал (ОБНОВЛЕНО) : Топор 14:15
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- Одесский дельфинарий обвинили в издевательстве над животными: что говорят о скандале зоозащитники : 24 канал 13:30
- В Одессе набирает обороты скандал из-за видео с морскими котиками в номере отеля "Немо" : Одесский Наблюдатель 13:19
- Блогеры-мажоры "арендовали" морских котиков из одесского дельфинария "Немо" : Odessa.net.ua 12:59
- В Одессе набирает обороты скандал из-за видео с морскими котиками в номере отеля "Немо" : Odessa Online 12:57
- Одесский дельфинарий "Немо" угодил в скандал с издевательствами и арендой животных (видео) : УНИАН 12:14
- В одесском дельфинарии "Немо" издеваются над морскими котиками, сдавая животных в аренду : РБК-Україна 09:01