Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля (23)

New Voice 2023.04.18 14:46

18 апреля, 14:36 Администрация дельфинария на скандал пока никак не отреагировала (Фото:UAnimals) В Одессе разгорелся скандал из-за появившихся в соцсетях фото постояльцев отеля Nemo Hotel Resort & SPA с морскими котиками. На соответствующие снимки обратили внимание активисты UAnimals, и рассказали об этом у себя в Facebook. Зоозащитники считают, что животные были предоставлены для фотосессий