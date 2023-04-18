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Фокус: Украина

Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля

Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля (23)

New Voice 2023.04.18 14:46
18 апреля, 14:36 Администрация дельфинария на скандал пока никак не отреагировала (Фото:UAnimals) В Одессе разгорелся скандал из-за появившихся в соцсетях фото постояльцев отеля Nemo Hotel Resort & SPA с морскими котиками. На соответствующие снимки обратили внимание активисты UAnimals, и рассказали об этом у себя в Facebook. Зоозащитники считают, что животные были предоставлены для фотосессий
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