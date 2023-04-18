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Из вентиляции поезда достали уклониста - работника УЗ, который продавал такую поездку за $2,5 тысячи, задержали

Из вентиляции поезда достали уклониста - работника УЗ, который продавал такую поездку за $2,5 тысячи, задержали (24)

Преступности.нет 2023.04.18 13:39
18.04.2023 13:06 СБУ задержала 46-летнего сотрудника "Укрзалізниці", который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона. Конечной целью было перевезти уклониста в Польшу. Об этом сообщили в СБУ и ГПСУ. Во время проведения комплексных мероприятий задержан проводник поезда Запорожье - Перемышль, который наладил новый канал побега уклонистов в страны Евросоюза.
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