Из вентиляции поезда достали уклониста - работника УЗ, который продавал такую поездку за $2,5 тысячи, задержали (24)

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- СБУ показали видео, как задержали уклониста, который прятался в вентиляционной шахте поезда на Перемышль : Страна.ua 14:01
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- 18.04.2023 в 13:47 СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, перевозившего уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона : InfoResist.org 14:00
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- Проводник перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона - СБУ : Слово і Діло 13:41
- 18 апреля 2023 12:44 Прятал уклонистов в вентиляции вагона: СБУ задержала железнодорожника : Gazeta.ua 13:40
- Проводник УЗ перевозил уклонистов за границу в вентиляции вагона : Українська правда 13:39
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- СБУ задержала проводника поезда, вывозившего мужчин за границу в вентиляционной системе вагона : Головне в Україні 13:35
- Перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе вагона: СБУ задержала сотрудника Укрзализныци : Факти 13:34
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