Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве (18)

РБК-Україна 2023.04.18 18:46

Вторник 18 апреля 2023 17:35 Фото: Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве (пресс-служба) Автор: Александр Мороз Благотворительный фонд Favbet Foundation начал сотрудничество с детско- юношескими спортивными школами в рамках проекта "Сильнее вместе" программы "Клуб Супергероев", направленной на помощь детям внутренне перемещенных лиц и военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.