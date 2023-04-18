18 апреля 2023, 16:47 Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении (26)

Українські національні новини 2023.04.18 17:13

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Оккупационному руководителю Запорожской АЭС, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ. Детали Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно захваченной части Украины. По результатам следственных действий сообщено о подозрении "директору"