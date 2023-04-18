18 апреля 2023, 16:47 Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении (26)

- СБУ сообщила о подозрении оккупационному "директору" ЗАЭС - он отключил станцию от объединенной энергосистемы Украины : Преступности.нет 17:39
- СБУ объявила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС : Fin.org.ua 17:34
- Организовывал работу ЗАЭС в интересах россии: "директору" станции грозит пожизненный срок : Флот2017 17:26
- 18 апреля 2023, 16:47 Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении : Українські національні новини 17:13
- СБУ объявила о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС : Укрудпром 17:12
- Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС : ТСН.ua 17:02
- СБУ сообщила о подозрении главе ЗАЭС: отсоединил станцию от энергосистемы Украины : Lenta.ua 16:37
- Отсоединил Запорожскую АЭС от электросистемы Украины: СБУ сообщила о подозрении главе станции : СтопКор 16:11
- Оккупационному главе Запорожской АЭС объявили подозрение. Он отключил станцию от энергосистемы Украины : Громадське телебачення 16:06
- СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС : Гордон 16:05
- 15:54, Сегодня СБУ объявила подозрение российскому чиновнику, руководившему отсоединением ЗАЭС от украинской энергосистемы : 061.ua Запорожье 16:01
- 18 апреля 2023 14:46 Объявили подозрение оккупанту, отсоединившему ЗАЭС от энергосистемы Украины : Gazeta.ua 15:43
- "Директору" ЗАЭС сообщили о подозрении, он отсоединил станцию от энергосистемы Украины : Слово і Діло 15:41
- СБУ сообщила о подозрении оккупационному "директору" ЗАЭС : УП: Економічна правда 15:34
- СБУ вручила подозрение фейковому директору Запорожской АЭС, причастному к захвату станции : Inform.zp.ua 15:33
- СБУ сообщила о подозрении оккупационному "главе" Запорожской АЭС Олегу Романенко : Судово-юридична газета 15:17
- 18 апреля, 14:43 Объявлено подозрение "директору" Запорожской АЭС Романенко - СБУ : ICTV Факти 15:06
- Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС : Еспресо TV 15:04
- СБУ взялась за "директора" Запорожской АЭС, отключившего ее от энергосистемы Украины : New Voice 15:01
- Генпрокуратура объявила подозрение россиянину, захватившему власть на Запорожской АЭС : Новини Live 14:55
- СБУ подозревает оккупационного "директора" ЗАЭС в отключении станции от энергосистемы : ЛІГАБізнесІнформ 14:45
- Правоохранители сообщили о подозрении оккупационному главе Запорожской АЭС Романенко : УНИАН 14:43
- СБУ сообщила о подозрении "главе" ЗАЭС, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины : MY.UA 14:38
- 18.04.23 14:17 Сообщено о подозрении "главе" Запорожской АЭС Романенко, который отсоединил станцию от энергосистемы Украины, - СБУ : Цензор.Нет 14:32
- Отсоединил ЗАЭС от энергосистемы Украины: оккупационный "директор" станции получил подозрение : РБК-Україна 14:16