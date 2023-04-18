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Снайпер на быстрых колесах: Резников показал колесные танки AMX-10 (видео)

Снайпер на быстрых колесах: Резников показал колесные танки AMX-10 (видео) (21)

УНИАН 2023.04.18 16:43
Юрий Кобзар 16:41, 18.04.23 Глава Минобороны опробовал французскую бронетехнику, которая скоро появится на фронте. Резников и Сырский прокатились на AMX-10RC / скриншот Министр обороны Алексей Резников показал французские "колесные танки" AMX- 10, которые получила украинская армия. "Мы прокатились вместе с нашими бойцами и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах", - написал он в Твиттер.
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