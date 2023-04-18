Снайпер на быстрых колесах: Резников показал колесные танки AMX-10 (видео) (21)

- Резников показал переданные украинским бойцам французские бронеавтомобили AMX-10 : FinOboz 17:26
- "Снайперская винтовка на колесах": появилось видео французских легких танков для украинских морпехов : Телеграф.com.ua 17:11
- 18 апреля, 17:00 Снайперская винтовка на колесах: Резников показал в действии французские танки AMX-10 : ICTV Факти 17:06
- 18.04.2023 в 16:51 "Снайперская винтовка на колесах": Резников показал французские танки AMX-10 : InfoResist.org 17:00
- 16:24 18.04.2023 Резников показал переданные украинским бойцам французские бронеавтомобили AMX-10 : Інтерфакс-Україна 16:45
- Снайпер на быстрых колесах: Резников показал колесные танки AMX-10 (видео) : УНИАН 16:43
- Резников показал, как выглядят переданные Францией боевые машины AMX-10 : Слово і Діло 16:41
- "Снайперские винтовки на колесах": Резников показал французские AMX-10 : Bigmir)net Новини 16:38
- "Снайперская винтовка на колесах". Резников показал переданные Украине колесные танки из Франции. Видео : Гордон 16:35
- Министр обороны Украины показал французские колёсные танки AMX-10RC (видео) : Gagadget.com 16:28
- На вооружение ВСУ поступили французские колесные танки AMX-10 RC: Резников покатался и показал видео : ТСН.ua 16:16
- "Морпихам понравятся": Резников проехался на французском ББМ AMX-10 : MY.UA 16:08
- Министр обороны Украины показал, как выглядят французские "колесные танки" (видео) : Новости N 16:08
- "Морпихам понравятся": Резников проехался на французском ББМ AMX-10 (видео) : Фокус 16:05
- Резников показал, как выглядят вблизи переданные Францией "колесные танки" : УП Європейська правда 16:04
- "Снайперская винтовка на колесах": Резников показал переданные Францией колесные танки в Украине : 24 канал 16:00
- Украинские морпехи получили колесные танки AMX-10 RC от Франции - Резников показал видео : New Voice 15:46
- Резников показал, как бойцы управляют французскими "колесными танками" : РБК-Україна 15:46
- Резников показал, как выглядят вблизи переданные Францией "колесные танки" : Українська правда 15:39