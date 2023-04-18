Пропавшими без вести считают более 7 тыс. украинских военных (23)

UA-Футбол 2023.04.18 20:12

18 апреля 2023, вторник. 20:08 Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах фото из свободных источников Около семи тысяч военных считаются в Украине пропавшими без вести. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает Радио Свобода. "Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч.