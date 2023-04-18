Пропавшими без вести считают более 7 тыс. украинских военных (23)

- Пропавшими без вести считают более 7 тыс. украинских военных : UA-Футбол 20:12
- 18 апреля, 19:56 Около 40% из них погибли: названо количество пропавших без вести украинских военных : ICTV Факти 20:06
- 18.04.2023 в 19:29 Названо количество пропавших без вести украинских военных : InfoResist.org 19:45
- Пропавшими без вести считаются более 7 тысяч украинских защитников - Котенко : Центр журналистских расследований 19:36
- Пропавшими без вести считаются более 7 тыс защитников Украины : Fin.org.ua 19:34
- 18.04.2023 19:08 В Украине озвучили количество пропавших без вести украинских военных : ДонПресс 19:33
- Пропавшими без вести считаются более 7 тыс защитников Украины : Укрудпром 19:12
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- Стало известно количество пропавших без вести военнослужащих Украины : Новини Live 18:55
- Стало известно количество военных, которые считаются пропавшими без вести : Николаевские новости 18:54
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- 18 апреля 2023, 18:26 Пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих, - Котенко : Східний варіант 18:43
- С начала полномасштабного вторжения считаются пропавшими без вести более 7 тысяч украинских военных : ОстроВ 18:39
- В украинской армии пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих : FinOboz 18:26
- Стало известно количество военных, которые считаются пропавшими без вести : Судово-юридична газета 18:17
- Названо количество пропавших без вести украинских военнослужащих - актуальные данные : ТСН.ua 18:16
- Последствия войны. Названо количество пропавших без вести украинских военных : Антикор.com.ua 18:14
- Война в Украине: сколько украинских военных пропало без вести : Bigmir)net Финансы 18:13
- Без вести пропавшими считаются 7 тысяч украинских военных : Новости N 18:09
- Пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинцев - Котенко : Головне в Україні 17:35
- 18.04.23 17:07 Более 7 тыс. военных считают пропавшими без вести, - Котенко : Цензор.Нет 17:32
- 16:56 18.04.2023 В украинской армии пропавшими без вести считаются около 7 тыс. военнослужащих : Інтерфакс-Україна 17:30