18 апреля 2023 21:13 "Украина готова отчитываться о каждом долларе", - Зеленский рассказал о важном звонке (23)

Gazeta.ua 2023.04.18 21:43

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Глава государства рассказал Маккарти о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и