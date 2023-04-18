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18 апреля 2023 21:13 "Украина готова отчитываться о каждом долларе", - Зеленский рассказал о важном звонке (23)

Gazeta.ua 2023.04.18 21:43
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Глава государства рассказал Маккарти о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и
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