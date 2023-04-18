В Генштабе сообщили о новых потерях врага (2)

Информационный навигатор 2023.04.18 19:32
19:23 | 18.04.2023
Сегодня, 18 апреля, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за
сутки поразили станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и два
района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения
личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника", -
говорится в сводке Генштаба.
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