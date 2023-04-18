В Генштабе сообщили о новых потерях врага (2)

Информационный навигатор 2023.04.18 19:32

19:23 | 18.04.2023 Сегодня, 18 апреля, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сводке Генштаба.