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В Генштабе сообщили о новых потерях врага

В Генштабе сообщили о новых потерях врага (2)

Информационный навигатор 2023.04.18 19:32
19:23 | 18.04.2023 Сегодня, 18 апреля, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника", - говорится в сводке Генштаба.
ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, ГЕНШТАБ, БАХМУТ, ПРОТИВНИК, ЛИМАНСКИЙ, Россия, Украина, Херсон, Донецк, Харьков, Запорожье
2023.04.19 (2)

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