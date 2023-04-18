Россияне обстреляли село на Сумщине, есть погибшие (5)

Матриця свободи 2023.04.18 19:08

18:44 18 апреля По информации, полученной от Сумской ОГА, сегодня в полдень произошел обстрел села Речки Речковской громады Сумского района со стороны российских оккупантов. Они использовали ствольную артиллерию и РСЗО, в результате чего было зарегистрировано 7 артприлетов и 5 прилетов из РСЗО. К сожалению, 83-летняя женщина, которая находилась на территории своегодома, скончалась от полученных ранений, а еще 1 женщина была ранена.