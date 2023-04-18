Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции (8)

2023.04.19 (8)2023.04.18 (171) →
- Транзит агропродукции в адрес Румынии, Венгрии и Словакии ограничиваться не будет : FinOboz 01:26
- GPS-трекеры и конвой. В Польше назвали условия, на которых согласились разблокировать транзит украинского зерна : Комета-Кропивницкий 01:17
- 18 апреля 20:02 Путь Украины в ЕС будет непростым - зерновой кризис это подтвердил. Решить проблему может депозитная система для зерна, считает Геннадий Радченко : Forbes Україна 00:41
- "Зерновая инициатива": в правительстве заявляют об угрозе срыва соглашения : MY.UA 00:38
- Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна : Главком 00:35
- "Зерновая инициатива": в правительстве заявляют об угрозе срыва соглашения : Апостроф 00:30
- Еврокомиссия пригласила на переговоры министров торговли пяти государств по украинскому зерну : УкрАгроКонсалт 00:24
- Еще одна страна запретила импорт украинского зерна : Главком 00:05