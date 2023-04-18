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Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции

Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции (8)

УП Європейська правда 2023.04.18 20:34
видео Вторник, 18 апреля 2023, 19:16 Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт. Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "По результатам переговоров было решено, что транзит украинских товаров
ПОЛЬША, ЗЕРНО, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ИМПОРТ, ФЕРМЕР, Свириденко, Украина, Польша, HU, SK, Румыния, BG, Россия, Варшава
2023.04.19 (8)

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