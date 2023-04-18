Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции (8)

УП Європейська правда 2023.04.18 20:34

видео Вторник, 18 апреля 2023, 19:16 Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт. Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "По результатам переговоров было решено, что транзит украинских товаров