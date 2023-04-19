Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета клиентам из россии (2)

Преступности.нет 2023.04.19 00:39

19.04.2023 00:30 Крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus, начал рассылать сообщения гражданам россии о том, что их счета будут закрыты. Об этом сообщает Forbes. Банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, поскольку данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "знай своего клиента". Как отмечают в компании Main Partner Trust, которая предоставляет