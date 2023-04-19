Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета клиентам из россии (2)

Преступности.нет 2023.04.19 00:39
19.04.2023 00:30
Крупнейший банк Кипра Bank Of Cyprus, начал рассылать сообщения гражданам
россии о том, что их счета будут закрыты.
Об этом сообщает Forbes.
Банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента
получения уведомления, поскольку данные пользователя не соответствуют
правилам процедуры "знай своего клиента".
Как отмечают в компании Main Partner Trust, которая предоставляет
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