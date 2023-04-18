Катастрофического и масштабного затопления в Киеве не будет, вода начала отступать - Укргидрометцентр (1)

Страна.ua 2023.04.18 14:01
13:47, сегодня
Последствия наводнений в Украине. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram
Вода из Киева утром во вторник, 18 апреля, начала постепенно отступать,
поэтому масштабное затопление столицы, о чем сообщалось накануне, не
прогнозируется.
Об этом заявил на брифинге начальник отдела гидрологических прогнозов
Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.
"На утро 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации, даже снижение уровня
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