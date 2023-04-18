Катастрофического и масштабного затопления в Киеве не будет, вода начала отступать - Укргидрометцентр (1)

Страна.ua 2023.04.18 14:01

13:47, сегодня Последствия наводнений в Украине. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram Вода из Киева утром во вторник, 18 апреля, начала постепенно отступать, поэтому масштабное затопление столицы, о чем сообщалось накануне, не прогнозируется. Об этом заявил на брифинге начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков. "На утро 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации, даже снижение уровня