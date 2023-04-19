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Украина и Турция договорились возобновить инспекцию судов в рамках "зерновой инициативы"

Украина и Турция договорились возобновить инспекцию судов в рамках "зерновой инициативы" (27)

Український Бізнес Ресурс 2023.04.19 12:42
Среда, 19 апреля 2023, 12:29 Автор: Елена Бутурлим По словам Кубракова, за последние два дня не было ни одной инспекции в территориальных водах Турции из-за решения РФ прекратить регистрацию входящего флота Вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар договорились о возобновлении регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку
ЗЕРНОВА, ТУРЦИЯ, ПОРТ, ИНСПЕКЦИЯ, ИНИЦИАТИВА, ЗЕРНО, Кубраков, Украина, Турция, Россия, Стамбул
2023.04.19 (27)

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