Украина и Турция договорились возобновить инспекцию судов в рамках "зерновой инициативы" (27)

2023.04.19 (27)2023.04.18 (19) →
- Украина и Турция пришли к соглашению о возобновлении инспекций зернового соглашения : UA.News 13:23
- Украина и Турция договорились о возобновлении регистрации и инспекции кораблей в рамках "зернового соглашения" : Громадське телебачення 13:06
- "Зерновая сделка": Украина и Турция пришли к согласию о возобновлении инспекций судов : УП Європейська правда 13:04
- Украина и Турция пришли к согласию о возобновлении инспекций с зерном : Fin.org.ua 13:04
- Демонстрация хилой российской силы, - Братчук о ночной атаке "Шахидами" по Одесщине : 24 канал 13:00
- Суда, прибывающие в Украину за зерном, будут проходить спецпроверку : УНИАН 12:43
- Украина и Турция договорились возобновить инспекцию судов в рамках "зерновой инициативы" : Український Бізнес Ресурс 12:42
- 19 апреля 12:19 В Босфоре возобновляется инспекция судов в рамках "зернового соглашения" - Кубраков : Forbes Україна 12:42
- В Босфоре возобновились проверки в рамках "зерновой сделки" : Матриця свободи 12:38
- Кубраков заявил, что инспекции судов "зерновой инициативы" в Турции возобновятся, несмотря на саботаж России : Гордон 12:35
- Инспекции судов с украинским зерном восстанавливают - Кубраков : ZN,UA 12:15
- Украина и Турция пришли к согласию о возобновлении инспекций с зерном : Укрудпром 12:13
- Зерновая сделка: Украина и Турция договорились возобновить инспекцию судов : Головне в Україні 12:05
- 11:29 19.04.2023 Проверки судов "зерновой инициативы" в Босфоре возобновляются - Кубраков : Інтерфакс-Україна 12:00
- "Инспекции будут возобновлены". Кубраков заявил о разблокировании зернового коридора : ЛІГАБізнесІнформ 11:45
- Украина обвинила РФ в срыве "зерновой сделки". За последние дни ни одно судно не вышло из портов : Job-Sbu.org 11:36
- Зерновая инициатива: Украина и Турция пришли к согласию о возобновлении инспекций : УП: Економічна правда 11:34
- Украина договорилась с Турцией об инспектировании судов "зернового коридора" : РБК-Україна 11:31
- Россия будет блокировать "зерновое соглашение", чтобы получить преференции, - политолог о реакции Турции : 24 канал 11:30
- "Инспекции будут возобновлены". Кубраков заявил о разблокировании зернового коридора : MY.UA 11:08
- Инспекции судов "зернового коридора" не проводятся уже два дня : АПК-Інформ 11:08
- Проверки судов в рамках "зернового коридора" возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение - Кубраков : ПрессОрг24 10:44
- 19 апреля 2023, 10:23 Проверки судов в рамках "зернового коридора" возобновляются, несмотря на попытки рф сорвать соглашение - Кубраков : Українські національні новини 10:43
- Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции : GlavPost.Com 03:29
- 19 апреля 2023, 01:35 Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции : Українські національні новини 01:43
- Министр инфраструктуры Украины обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции : ПрессОрг24 01:43