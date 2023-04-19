США выделяют помощь Украине в области безопасности на сумму $325 млн - Пентагон (29)

- США объявили очередной пакет военной помощи Украине - что в него вошло : Lenta.ua 22:37
- То, что нужно больше всего: появились детали пакета военной помощи США на $325 млн : INTVua 22:34
- США объявили о новом пакете помощи Украине: список, что туда вошло : Вісті-UA.net 22:27
- США предоставляет пакет помощи в сфере безопасности на 325 миллионов долларов : OstanniPodii.com 21:58
- Объем военной помощи США Украине достиг порога в $35 миллиардов : Kherson.life 21:58
- США объявили новый пакет военной помощи Украине : Новини Донбасу 21:54
- США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов : Страна.ua 21:47
- Гранатометы, мины и многое другое: что войдет в новый пакет помощи от США : Vesti.ua 21:43
- Ракеты HIMARS, противотанковое оружие и 9 млн патронов: США выделили 325 млн долл. - детали : СтопКор 21:41
- Украину получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США : Главред 21:35
- 19 апреля 2023 21:14 США обьявили новый пакет военной помощи Украине : Dynamomania.com 21:34
- 19 апреля 2023, 21:27 То, что нужно больше всего: появились детали пакета военной помощи США на $325 млн : Диалог.ua 21:33
- 19.04.23 21:21 США объявили о предоставлении Украине боеприпасов на 325 млн долларов : Цензор.Нет 21:32
- 20:48 19.04.2023 США выделяют помощь Украине в области безопасности на сумму $325 млн - Пентагон : Інтерфакс-Україна 21:30
- США выделяют помощь Украине в области безопасности на сумму $325 млн - Пентагон : FinOboz 21:26
- США выделяют новый пакет военной помощи: что в него входит : Судово-юридична газета 21:17
- США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него входит : ZN,UA 21:15
- США объявили пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов : Апостроф 21:15
- 19.04.2023 в 21:08 США объявили о новом пакете помощи Украине: что в него войдет : InfoResist.org 21:15
- США объявили новый пакет военной помощи Украине : Антикор.com.ua 21:14
- США объявили новый пакет военной помощи Украине: что туда вошло : УНИАН 21:13
- Ракеты для HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи на 325 млн долларов : Телеграф.com.ua 21:12
- США объявили новый пакет военной помощи Украине : Українська правда 21:10
- США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере $325 млн : MY.UA 21:09
- США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере $325 млн : Хвиля 21:06
- 19.04.2023 20:58 США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Названо содержимое : ДонПресс 21:03
- Официально: США объявили новый пакет военной помощи для Украины : Перший Криворізький 21:02
- США объявили о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов : New Voice 20:46
- 19 апреля 2023, 20:20 США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет : Диалог.ua 20:33