США выделяют помощь Украине в области безопасности на сумму $325 млн - Пентагон (29)

FinOboz 2023.04.19 21:26

19.04.2023 Министерство обороны США объявило в среду о новом пакете помощи Украине в области безопасности, включающего боеприпасы для ракетных систем Himars, артиллерийские снаряды и противотанковые средства, на общую сумму $325 млн. "Это тридцать шестое такое списание оборудования из запасов Министерства обороны для Украины, которое администрация Байдена санкционировала с августа 2021 года", - сообщается на сайте Минобороны США.