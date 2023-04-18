Песков объяснил нестыковку на видеозаписи поездки Путина на оккупированную территорию (1)

Головне в Україні 2023.04.18 15:35
18 апреля 2023 15:33
Поездка президента России Владимира Путина на оккупированные территории
Херсонской и Луганской областей состоялась в понедельник, настаивает его
пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание на нестыковки на
видеозаписях о его поездке.
Так, на опубликованном видео встречи с военными, которая, как утверждает
пресс-служба Кремля, прошла вчера, Путин достает икону и говорит: "Сейчас
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