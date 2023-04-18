Песков объяснил нестыковку на видеозаписи поездки Путина на оккупированную территорию (1)

Головне в Україні 2023.04.18 15:35

18 апреля 2023 15:33 Поездка президента России Владимира Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей состоялась в понедельник, настаивает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание на нестыковки на видеозаписях о его поездке. Так, на опубликованном видео встречи с военными, которая, как утверждает пресс-служба Кремля, прошла вчера, Путин достает икону и говорит: "Сейчас