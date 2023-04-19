В Одессе сообщили о последствии "прилета" (21)

MY.UA 2023.04.19 04:38

19 апреля, 04:18 Войска РФ в ночь на среду, 19 апреля, нанесли удар дронами-камикадзе по объекту общественной инфраструктуры в Одесской области. В результате удара возник пожар, сообщили в Одесской РВА. "Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахед-136 по Одесщине. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.