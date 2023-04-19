В Одессе сообщили о последствии "прилета" (21)

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- Ночью враг атаковал "Шахедами" Одесскую область: есть попадание по объекту инфраструктуры : Новости N 07:08
- Оккупанты атаковали Одесскую область дронами Shahed-136, есть попадание - РВА : Гордон 07:05
- В Одессе сообщили о последствии "прилета" : Херсон Daily 06:58
- Враг атаковал Одесскую область ударными дронами: есть попадания : Хвиля 06:36
- 19 апреля, 6:15 РФ атаковала Одесскую область дронами. Есть попадание в объект инфраструктуры : ICTV Факти 06:36
- Россияне ночью атаковали дронами-камикадзе Одесскую область : FinOboz 06:26
- РФ атаковала Одесскую область дронами: есть прилет по объекту инфраструктуры : Новини Live 05:54
- 05:28 19.04.2023 Россияне ночью атаковали дронами-камикадзе Одесскую область : Інтерфакс-Україна 05:45
- 19 апреля 2023 04:35 Оккупанты обстреляли Одесщину дронами: есть попадание в объект инфраструктуры : Gazeta.ua 05:42
- В Одессе сообщили о последствии "прилета" : Типичный Херсон 05:18
- 19 апреля 2023, 04:47 Ночная атака в Одесской области: есть попадание по объекту общественной инфраструктуры - ОГА : Українські національні новини 05:13
- Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", попали в объект инфраструктуры : Українська правда 04:39
- В Одессе сообщили о последствии "прилета" : MY.UA 04:38
- ВС РФ атаковали Одесскую область "Шахедами": поврежден объект инфраструктуры, - глава РВА : Фокус 04:34
- Оккупанты выпустили "Шахедов" по объекту инфраструктуры в Одесской области : UA.News 04:23
- Россия атаковала Одесскую область дронами, есть попадание в объект инфраструктуры : УНИАН 04:13
- Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры - власть : MY.UA 04:08
- Войска РФ ударили "Шахедами" по объекту инфраструктуры в Одесской области: возник пожар : РБК-Україна 04:01
- Враг "Шахидами" ударил по Одесской области, есть попадание в объект инфраструктуры : 24 канал 04:00
- Враг совершил атаку дронами-камикадзе по Одесщине: есть попадание в объект общественной инфраструктуры - власть : ТСН.ua 03:46