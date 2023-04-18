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Совет ЕС дал "зеленый свет" для присоединения Украины к зоне роуминга

Совет ЕС дал "зеленый свет" для присоединения Украины к зоне роуминга (1)

УП: Економічна правда 2023.04.18 13:04
Вторник, 18 апреля 2023, 12:35 - Экономическая правда Совет Евросоюза одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации Украина - ЕС в торговом составе. Присоединение Украины к зоне роуминга ЕС позволит украинцам за рубежом не
УКРАИНЕЦ, ЕВРОПА, ФЕДОРОВ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ОПЕРАТОР, УКРАИНА, Федоров, Украина
2023.04.19 (1)

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