Совет ЕС дал "зеленый свет" для присоединения Украины к зоне роуминга (1)

УП: Економічна правда 2023.04.18 13:04

Вторник, 18 апреля 2023, 12:35 - Экономическая правда Совет Евросоюза одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации Украина - ЕС в торговом составе. Присоединение Украины к зоне роуминга ЕС позволит украинцам за рубежом не