Совет ЕС дал "зеленый свет" для присоединения Украины к зоне роуминга (1)

УП: Економічна правда 2023.04.18 13:04
Вторник, 18 апреля 2023, 12:35 - Экономическая правда
Совет Евросоюза одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего
решения о присоединении Украины к зоне роуминга ЕС.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Теперь финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации Украина - ЕС в
торговом составе.
Присоединение Украины к зоне роуминга ЕС позволит украинцам за рубежом не
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