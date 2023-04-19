Завершение войны в Украине: в Минобороны Великобритании высказались о сроках (23)

- Верю в успех контрнаступления ВСУ - Бен Уоллес : Online.ua 17:57
- В Минобороны Британии оптимистично настроены по поводу предстоящего контрнаступления Украины : ZN,UA 17:45
- Завершение войны в Украине: в Минобороны Великобритании высказались о сроках : НБН 17:38
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- 19 апреля 2023, 17:12 Уоллес уверен в контрнаступлении ВСУ, но предрек "долгое сражение" : Диалог.ua 17:33
- В Британии считают, что война в Украине будет продолжаться и в 2024-м году : Версии.com 17:27
- Глава Минобороны Британии оценил перспективы контрнаступления ВСУ : UA.News 17:24
- В Великобритании назвали сроки окончания войны в Украине : Lenta.ua 17:07
- 19 апреля 2023 15:31 В Великобритании встревожили прогнозом об окончании войны : Gazeta.ua 16:46
- Война в Украине, вероятно, продлится в 2024 году - Уоллес : Крым.Реалии RFE/RL 16:42
- Уоллес верит в контрнаступление Украины, но сомневается в завершении войны в этом году : Українська правда 16:39
- Глава Минобороны Британии убежден в успехе будущего контрнаступления ВСУ : New Voice 16:31
- 19.04.2023 в 16:17 Уоллес оценил успех будущего контрнаступления ВСУ и дал прогноз о сроках войны : InfoResist.org 16:30
- Настроены оптимистично: в Минобороны Британии выразили уверенность в успехе наступления ВСУ : Фокус 16:05
- 19.04.23 15:43 Уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году, - Уоллес : Цензор.Нет 16:02
- Уоллес верит в успех контрнаступления ВСУ, однако война не завершится в 2023 году : РБК-Україна 15:31
- Снять розовые очки: в Британии рассказали о конце войны : Флот2017 15:26
- Британский министр обороны Уоллес дал неутешительный прогноз по войне в Украине : ТСН.ua 15:01
- В Британии считают, что война в Украине будет продолжаться и в 2024-м году: министр обороны сделал заявление : УНИАН 14:44
- Министр обороны Британии - о будущем контрнаступлении ВСУ, продолжительности войны и возможности развала РФ : UA-Футбол 13:42
- Министр обороны Британии верит в успех контрнаступления Украины, но не в завершение войны до конца года : Страна.ua 13:01