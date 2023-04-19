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Завершение войны в Украине: в Минобороны Великобритании высказались о сроках

Завершение войны в Украине: в Минобороны Великобритании высказались о сроках (23)

НБН 2023.04.19 17:38
Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства призвал оценивать текущую ситуацию на фронтах нашей страны взвешенно, сняв так называемые "розовые очки". Віталій Шульгін 19/04/2023 О том, что РФ не собирается в ближайшее время добровольно выводить свои войска из Украины, и, таким образом, война не закончится в этом году, а Лондон уже запланировал предоставление мощной военной поддержки Киеву в
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