Завершение войны в Украине: в Минобороны Великобритании высказались о сроках (23)

НБН 2023.04.19 17:38

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства призвал оценивать текущую ситуацию на фронтах нашей страны взвешенно, сняв так называемые "розовые очки". Віталій Шульгін 19/04/2023 О том, что РФ не собирается в ближайшее время добровольно выводить свои войска из Украины, и, таким образом, война не закончится в этом году, а Лондон уже запланировал предоставление мощной военной поддержки Киеву в