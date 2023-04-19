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Фокус: Украина

19.04.23 08:39 Украина вызывает для консультаций посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным, - МИД

19.04.23 08:39 Украина вызывает для консультаций посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным, - МИД (18)

Цензор.Нет 2023.04.19 09:02
МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД. МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с Денисом Пушилиным, назвав это "попыткой легитимизации" представителя российской оккупационной администрации в Донецке. "Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации,
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2023.04.19 (18)

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