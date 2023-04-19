19.04.23 08:39 Украина вызывает для консультаций посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным, - МИД (18)

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- МИД отозвал посла из Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР" : Хвиля 10:06
- В МИД Украины отреагировали на встречу Лукашенко и Пушилина : Новини Донбасу 09:54
- Лукашенко принял в Минске главаря так называемой "днр" Пушилина: МИД Украины отзывает посла в Беларуси : Судово-юридична газета 09:17
- МИД Украины осудил встречу Лукашенко и Пушилина в Минске и отозвал посла в Беларуси для консультаций : Страна.ua 09:16
- МИД вызвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с террористом Пушилиным : Антикор.com.ua 09:14
- 19.04.23 08:39 Украина вызывает для консультаций посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным, - МИД : Цензор.Нет 09:02
- После встречи Лукашенко и Пушилина МИД вызывает посла Украины в Белоруссии : РІА Мелітополь 08:40
- МИД вызвал посла Украины в Беларуси из-за встречи Лукашенко с террористом Пушилиным : Obozrevatel 08:31
- 19 апреля 2023, 07:57 В МИД Украины осудили встречу лукашенко с пушилиным в минске: министерство вызывает посла Украины в рб для консультаций : Українські національні новини 08:13
- МИД вызывает посла в Беларуси из-за встречи Лукашенко с Пушилиным : Головне в Україні 08:05
- МИД вызывает посла в Беларуси из-за встречи Лукашенко с Пушилиным : УП Європейська правда 08:04
- Украинского посла отозвали из Минска после встречи Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным : Слово і Діло 07:11
- 19 апреля 2023 05:56 Встреча Лукашенко и Пушилина: в МИД отреагировали : Gazeta.ua 06:43
- Украина вызывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным : Новини Live 05:55
- МИД Украины отзывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР" : РБК-Україна 05:31
- После встречи Лукашенко и Пушилина МИД вызывает посла Украины в Белоруссии : ТСН.ua 04:16
- Посол Беларуси в Украине вызван в МИД из-за встречи Лукашенко и Пушилина : ZN,UA 00:45
- В МИД Украины отреагировали на встречу в Минске Лукашенко и Пушилина : Еспресо TV 00:34