19.04.23 08:39 Украина вызывает для консультаций посла в Беларуси после встречи Лукашенко с Пушилиным, - МИД (18)

Цензор.Нет 2023.04.19 09:02

МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД. МИД Украины осудил встречу Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с Денисом Пушилиным, назвав это "попыткой легитимизации" представителя российской оккупационной администрации в Донецке. "Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации,