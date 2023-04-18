Макрон намерен предложить Китаю план-основу для переговоров Украины и РФ: СМИ узнали подробности (1)

НБН 2023.04.18 17:08
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план, который, по
его убеждению, может стать основой переговорного процесса между Киевом и
Москвой.
Елизавета Щербак
18/04/2023
Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые в курсе планов Макрона,
сообщило, что президент Франции попросил своего советника Эммануэля Бонна
сотрудничать с дипломатом КНР Ван И, чтобы создать основу для будущего
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