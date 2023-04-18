Макрон намерен предложить Китаю план-основу для переговоров Украины и РФ: СМИ узнали подробности (1)

НБН 2023.04.18 17:08

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план, который, по его убеждению, может стать основой переговорного процесса между Киевом и Москвой. Елизавета Щербак 18/04/2023 Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые в курсе планов Макрона, сообщило, что президент Франции попросил своего советника Эммануэля Бонна сотрудничать с дипломатом КНР Ван И, чтобы создать основу для будущего