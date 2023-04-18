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Макрон намерен предложить Китаю план-основу для переговоров Украины и РФ: СМИ узнали подробности

Макрон намерен предложить Китаю план-основу для переговоров Украины и РФ: СМИ узнали подробности (1)

НБН 2023.04.18 17:08
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен предложить КНР план, который, по его убеждению, может стать основой переговорного процесса между Киевом и Москвой. Елизавета Щербак 18/04/2023 Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые в курсе планов Макрона, сообщило, что президент Франции попросил своего советника Эммануэля Бонна сотрудничать с дипломатом КНР Ван И, чтобы создать основу для будущего
УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, БОНН, ЭММАНУЭЛЬ, КИТАЙ, СОЮЗНИК, Зеленский, Франция, Украина, Россия, Бонн, Киев, Пекин, Москва, Париж
2023.04.19 (1)

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