Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным (28)

UAportal 2023.04.19 18:23

Цихоцкая Мария 2023-04-19 18:04:29">19 минут назад Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прокомментировал законопроект о возвращении дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен, призвав не заниматься популизмом и сосредоточиться на обороне государства. Кроме того, прессслужба Генштаба отмечает, что военные, защищающие самые горячие точки, ежесекундно рискуют жизнью и здоровьем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.