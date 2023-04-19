Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным (28)

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- 19.04.2023 19:20 Генштаб ВСУ еще раз дал разъяснения по выплатам украинским военным : ДонПресс 19:33
- 30 тысяч гривен для военных: Генштаб дал разъяснение : Судово-юридична газета 19:17
- 30 тысяч доплаты военным: Генштаб впервые озвучил позицию по скандалу : Телеграф.com.ua 19:12
- Не надо популизма: Генштаб ответил по поводу доплат военным : Vesti.ua 18:44
- Солдат должен быть высокомотивированным: Генштаб прокомментировал законопроект о возвращении 30 тысяч военным : UAportal 18:23
- Кто из военных получает 30 и 100 тысяч гривен: в Генштабе призвали не заниматься популизмом и выступили с разъяснением : ZN,UA 18:16
- 17:46 19.04.2023 Доплаты в 100 тыс. грн получают военные на передовой, 30 тыс. грн - в районе боевых действий, минимальные выплаты повышены до 20 тыс. грн - Генштаб ВСУ : Інтерфакс-Україна 18:15
- Генштаб: Доплаты в 100 тыс. грн получают военные на передовой : Головне в Україні 18:05
- Выплаты военным: Генштаб сделал заявление : Bigmir)net Финансы 17:13
- Доплаты в 30 тысяч гривен: Генштаб заявил, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат : Слово і Діло 17:11
- 30 тысяч для военных: Генштаб призвал не заниматься популизмом и назвал суммы : Українська правда 17:10
- 30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявление : Главред 17:05
- "Просим перестать заниматься популизмом". В Генштабе ВСУ прокомментировали дискуссии вокруг дополнительных выплат в 30 тыс. военным : Гордон 17:05
- 19.04.23 16:46 Генштаб о 30 тыс. для военных: Выплаты должны быть справедливыми, не занимайтесь популизмом : Цензор.Нет 17:02
- В Генштабе прокомментировали вероятность возврата воинам ВСУ 30 тысяч грн доплаты : ТСН.ua 16:46
- 19 апреля 2023 15:30 "Прекратите заниматься популизмом" - Генштаб сделал заявление : Gazeta.ua 16:41
- 19 апреля, 16:23 Дополнительные 30 тыс. грн для военных. В Генштабе призвали не заниматься популизмом : ICTV Факти 16:36
- "Вспомните, как выглядит Угледар": в Генштабе отреагировали на возвращение 30 тыс. военным : Фокус 16:35
- Генштаб прокомментировал решение Рады о доплатах в 30 тыс. грн военным : New Voice 16:31
- "Просим прекратить заниматься популизмом": Генштаб высказался о возвращении военным доплат в 30 тыс. грн : Еспресо TV 16:04
- В Генштабе сделали заявление о 30 тысячах грн доплаты военным: не занимайтесь популизмом : РБК-Україна 16:01
- 100 тыс. грн и 30 тыс. грн: в Генштабе сделали заявление о выплатах военным : Трибун Луганска 15:21
- В Украине в марте уменьшились выплаты военным - Минфин : Прямий канал 15:03
- Не занимайтесь популизмом, - в Генштабе сделали заявление о 30 тысячах доплаты военным : 24 канал 15:00
- Генштаб о 30 тысячах для военных: Не занимайтесь популизмом, выплаты должны быть справедливыми : УНИАН 14:43
- Сколько украинские военные получили выплат за март - в Минфине назвали точные цифры : MY.UA 11:38
- Сколько украинские военные получили выплат за март - в Минфине назвали точные цифры : Известия в Украине 11:35