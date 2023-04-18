Как вернуть средства за билеты: новые правила "Укрзалізниці" (2)

Перший Криворізький 2023.04.18 21:02

18.04.2023, 20:04 Фото: Первый Криворожский "Укрзалізниця" внесла изменения в правила возврата средств за билеты. Теперь пассажир сможет вернуть полную стоимость за купе и половину стоимости плацкарты. Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Такие правила действуют при условии, если пользователь железной дороги вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда.