Как вернуть средства за билеты: новые правила "Укрзалізниці" (2)

Перший Криворізький 2023.04.18 21:02
18.04.2023, 20:04
Фото: Первый Криворожский
"Укрзалізниця" внесла изменения в правила возврата средств за билеты.
Теперь пассажир сможет вернуть полную стоимость за купе и половину
стоимости плацкарты.
Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно
оккупированных территорий Украины.
Такие правила действуют при условии, если пользователь железной дороги
вернет билет в кассе или онлайн не позднее 6 часов до отправления поезда.
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