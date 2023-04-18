18 апреля 2023, 16:47 Отсоединил станцию от энергосистемы Украины: оккупационному руководителю Запорожской АЭС сообщили о подозрении (1)

Українські національні новини 2023.04.18 17:13
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Оккупационному руководителю Запорожской АЭС, который
отсоединил станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении,
передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского
чиновника, причастного к распространению оккупационного режима во временно
захваченной части Украины.
По результатам следственных действий сообщено о подозрении "директору"
РОМАНЕНКО, ЭНЕРГОСИСТЕМА, ПОДОЗРЕНИЕ, ОККУПАНТ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ПОДСТРЕКАЛА, Романенко
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