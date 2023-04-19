Налетел с кулаками: офицер на Франковщине избил срочника (1)

Акценты 2023.04.19 00:05

Дмитрий Киришин 18:03 18.04 В Ивано-Франковске произошел скандал с избиением срочника. офицер избил солдата-срочника В Ивано-Франковске офицер в воинской части, 26 марта, избил солдата- срочника. Видео этого инцидента было опубликовано в соцсетях. На видео видно, как военный с кулаками набросился на своего подчиненного, обзывая его нецензурной бранью, с требованием идти в штаб. Причина этого конфликта пока неизвестна.