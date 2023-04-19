Налетел с кулаками: офицер на Франковщине избил срочника (1)

Акценты 2023.04.19 00:05
Дмитрий Киришин
18:03 18.04
В Ивано-Франковске произошел скандал с избиением срочника.
офицер избил солдата-срочника
В Ивано-Франковске офицер в воинской части, 26 марта, избил солдата-
срочника.
Видео этого инцидента было опубликовано в соцсетях.
На видео видно, как военный с кулаками набросился на своего подчиненного,
обзывая его нецензурной бранью, с требованием идти в штаб.
Причина этого конфликта пока неизвестна.
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, Ивано-Франковск
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