Пропавшими без вести считают более 7 тыс. украинских военных (1)

UA-Футбол 2023.04.18 20:12
18 апреля 2023, вторник. 20:08 Об этом заявил уполномоченный по вопросам
лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах
фото из свободных источников
Около семи тысяч военных считаются в Украине пропавшими без вести.
Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести в особых
обстоятельствах, Олег Котенко, передает Радио Свобода.
"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч.
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, Украина