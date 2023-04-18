18 апреля 2023, 17:36 ФИБА не допустила сборную россии к квалификации на Олимпиаду-2024 (1)

Українські національні новини 2023.04.18 17:43

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Исполнительный комитет ФИБА не допустил мужскую сборную россии к регистрации на олимпийских пре-квалификационных турнирах этого года перед Олимпиадой-2024, сообщили в ФИБА, пишет УНН. Цитата "Следуя рекомендациям МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованным 28 марта, Исполком ФИБА принял решение не допускать регистрацию мужской