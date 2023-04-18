США предупредили РФ "не трогать" на Запорожской АЭС американскую секретную технику - CNN (1)

New Voice 2023.04.18 20:31

18 апреля, 20:18 Российские оккупанты возле Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram) США являются владельцами секретных технологий в области ядерной энергетики, которые применяются в том числе на Запорожской АЭС, и РФ получила предупреждение Министерства энергетики США "не трогать" эти установки, сообщает CNN. В распоряжение CNN попал текст письма, которое Министерство энергетики США направило в марте российской госкорпорации Росатом.