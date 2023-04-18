США предупредили РФ "не трогать" на Запорожской АЭС американскую секретную технику - CNN (1)

New Voice 2023.04.18 20:31
18 апреля, 20:18
Российские оккупанты возле Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)
США являются владельцами секретных технологий в области ядерной энергетики,
которые применяются в том числе на Запорожской АЭС, и РФ получила
предупреждение Министерства энергетики США "не трогать" эти установки,
сообщает CNN.
В распоряжение CNN попал текст письма, которое Министерство энергетики США
направило в марте российской госкорпорации Росатом.
ПИСЬМО, АНДРЕА, ТЕХНОЛОГИЯ, ЭНЕРГЕТИК, ЭНЕРГОДАР, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, Феркиле
, Росатом
, Россия
, Запорожье
, США
, Украина
, Вашингтон