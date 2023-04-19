Что будет с пенсиями украинцев в случае выезда за границу (14)

ТСН.ua 2023.04.19 11:16

Ирина Лабьяк 11:02, 19.04.23 Деньги можно получить в почтовом отделении в иностранном государстве. В случае выезда за границу украинцы смогут получать пенсии посредством международных денежных переводов, которые будет осуществлять "Укрпочта". Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там уточнили, что речь идет о возобновлении выплат для граждан Украины за границей, которые на Родине получали пенсию в наличной форме.