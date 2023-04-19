Что будет с пенсиями украинцев в случае выезда за границу (14)

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- Украинские пенсионеры, выехавшие за границу, теперь смогут получать пенсии через международные переводы : Ukraine open for business 11:20
- Что будет с пенсиями украинцев в случае выезда за границу : ТСН.ua 11:16
- 19.04.2023 10:37 В Мининтеграции объяснили, что будет с пенсиями украинцев, выехавших за границу : ДонПресс 11:03
- Украинцы за рубежом смогут получать пенсии по почте : ПрессОрг24 10:44
- 19 апреля 2023, 10:12 Украинцы за рубежом смогут получать пенсии по почте : Українські національні новини 10:43
- Пенсии будут выплачивать по-новому: кого коснутся изменения : Politeka 10:39
- Украинцам объяснили, что будет с пенсиями при выезде из страны : УНИАН 10:13
- Украинцы за границей смогут получать пенсию с помощью международного перевода "Укрпочты" : Матриця свободи 10:08
- Украинцы за границей смогут получать пенсию наличными : Український Бізнес Ресурс 09:42
- Решение найдено. Пенсии украинцам, выехавшим за границу, будет выплачивать Укрпошта : New Voice 09:16
- В Кабмине объяснили, как пенсионерам получать выплаты за рубежом : Fin.org.ua 08:34
- Украинцы за границей смогут получать пенсию по международному переводу, - правительство : НикВести 07:54
- В Кабмине объяснили, как пенсионерам получать выплаты за рубежом : Укрудпром 07:42
- За границей украинцы смогут получать пенсию наличными : MY.UA 07:08