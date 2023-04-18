На фронте погиб экс-нардеп Украины Олег Барна (1)

UA-Футбол 2023.04.18 22:42

18 апреля 2023, вторник. 22:19 18 апреля, экс-нардепу должно было исполниться 56 лет facebook.com/oleg.barna.75 В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Об этомсказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. "Погиб вчера во время боевых действий", - рассказал Дмитрашковский. Барна Олег Степанович - народный депутат Украины 8-го созыва.