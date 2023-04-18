На фронте погиб экс-нардеп Украины Олег Барна (1)

UA-Футбол 2023.04.18 22:42
18 апреля 2023, вторник. 22:19 18 апреля, экс-нардепу должно было
исполниться 56 лет
facebook.com/oleg.barna.75
В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины
Олег Барна.
Об этомсказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического
направления Алексей Дмитрашковский.
"Погиб вчера во время боевых действий", - рассказал Дмитрашковский.
Барна Олег Степанович - народный депутат Украины 8-го созыва.
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