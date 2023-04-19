РФ применяет секретное оружие, пытаясь нарушить связь Starlink - СМИ (24)

- Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP : Front News International 10:28
- рф намерена применять секретное оружие для поражения спутника SpaceX Starlink в Украине, - СМИ : Судово-юридична газета 10:17
- Россия пытается заглушить Starlink в Украине с помощью экспериментального оружия - WP : Слово і Діло 10:11
- Россия используют секретные глушилки, чтобы лишить ВСУ доступа к Starlink, - The Washington Post : Lenta.ua 10:07
- РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине - The Washington Post : Прямий канал 10:03
- Россия пытается глушить работу Starlink в Украине - Washington Post : Страна.ua 10:01
- Россия использует секретные системы для атаки на Starlink в Украине - СМИ : IT обозрение 09:55
- 19 апреля 2023 08:32 В России понаставили комплексов, которые "глушат" Starlink в Украине - СМИ : Gazeta.ua 09:45
- 19.04.23 09:06 РФ применяет секретное оружие против Starlink, чтобы перекрыть украинским военным передачу данных, - The Washington Post : Цензор.Нет 09:32
- Россия использует секретное оружие, чтобы глушить Starlink в Украине, - WP : РБК-Україна 09:16
- РФ применяет секретное оружие против Starlink, чтобы перекрыть украинским военным передачу данных, - The Washington Post : Антикор.com.ua 09:14
- 19 апреля, 9:05 Россия пытается отрезать доступ ВСУ к интернету через Starlink - WP : ICTV Факти 09:06
- Кремль применяет секретное оружие против Starlink в Украине - СМИ : УП: Економічна правда 09:04
- 19 апреля 2023 08:07 СМИ: Кремль применяет секретное оружие против Starlink в Украине : Dynamomania.com 08:34
- Россия использует секретные системы для атаки на Starlink в Украине - СМИ : ЛІГА.Tech 08:12
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- Кремль пытается сорвать доступ ВСУ к Starlink, - WP об экспериментах России : 24 канал 08:00
- Россияне применяет секретное оружие против Starlink в Украине - WP : Головне в Україні 07:35
- Россия глушит Starlink в Украине при помощи секретного оружия, - The Washington Post : MY.UA 07:08
- Россия глушит Starlink в Украине при помощи секретного оружия, - The Washington Post : Фокус 07:04
- РФ применяет секретное оружие, пытаясь нарушить связь Starlink - СМИ : MY.UA 06:38
- Россия пытается нарушить передачу данных Starlink в Украине - WP : New Voice 06:31
- Кремль применяет секретное оружие против Starlink в Украине - СМИ : Українська правда 03:09