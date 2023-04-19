РФ применяет секретное оружие, пытаясь нарушить связь Starlink - СМИ (24)

MY.UA 2023.04.19 06:38

19 апреля, 06:30 Войска РФ применяют секретное оружие, пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки имеющимся в распоряжении издания. Отмечается, что Россия месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы Тобол, пытаясь лишить ВСУ связи. В документе сообщается, что программа, "якобы разработанная для защиты