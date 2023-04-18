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18.04.23 22:52 Россияне атаковали Запорожье шахедами - силы ПВО сбили 5 беспилотников

18.04.23 22:52 Россияне атаковали Запорожье шахедами - силы ПВО сбили 5 беспилотников (10)

Цензор.Нет 2023.04.18 23:02
Вечером 18 апреля в небе над Запорожьем были сбиты 5 российских беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев. Он отметил: "Сегодня вечером на Запорожье мастерски сработали наши Силы противовоздушной обороны". Низкий поклон украинским воинам, "прикрывающим" небо над нашим городом!" В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил в
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2023.04.19 (10)

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