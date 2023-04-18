18.04.23 22:52 Россияне атаковали Запорожье шахедами - силы ПВО сбили 5 беспилотников (10)

2023.04.19 (10)2023.04.18 (7) →
- Над Одесской областью за ночь сбили десять дронов Shahed - Воздушные силы : New Voice 08:16
- В небе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили, вероятно, российский ударный БПЛА : РБК-Україна 08:01
- Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник : ТСН.ua 07:46
- Украинские защитники уничтожили 6 "Шахедов" в небе над Запорожской областью : Одесский Наблюдатель 01:20
- В окрестностях Днепра уничтожен вражеский дрон : Dnepr.Info 00:21
- Шесть из восьми: ПВО сбила "Шахеды" и "Орлан", которые выпустила Россия : Апостроф 00:15
- Россия устроила атаку дронами, силы ПВО сбили 6 "шахедов" - ОК "Восток" : MY.UA 00:08
- В небе над Днепром силы ПВО сбили вражеский беспилотник : ВідкритийTV 23:58
- Украинские защитники уничтожили 6 "Шахедов" в небе над Запорожской областью : Odessa Online 23:57