18.04.23 22:52 Россияне атаковали Запорожье шахедами - силы ПВО сбили 5 беспилотников (10)

Цензор.Нет 2023.04.18 23:02

Вечером 18 апреля в небе над Запорожьем были сбиты 5 российских беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев. Он отметил: "Сегодня вечером на Запорожье мастерски сработали наши Силы противовоздушной обороны". Низкий поклон украинским воинам, "прикрывающим" небо над нашим городом!" В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил в