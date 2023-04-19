Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат (20)

- В Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат: видео удара : РІА Мелітополь 13:10
- В Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат: видео удара : Антикор.com.ua 12:12
- Власти Брянской области заявляют об атаке беспилотника на местный военкомат : Соцпортал 12:11
- В Брянской области РФ беспилотник атаковал военкомат : From-UA.com 11:05
- В Брянской области беспилотник атаковал военкомат : Новини Live 10:55
- В РФ на Брянщине беспилотник атаковал военкомат : Lenta.ua 10:07
- В Брянской области России дрон атаковал военкомат : Новини Донбасу 09:54
- В Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат: видео удара : РБК-Україна 09:46
- Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат : Головне в Україні 07:35
- 19 апреля 2023 03:18 В Брянской области якобы обстреляли военкомат: губернатор обвинил ВСУ : Gazeta.ua 05:42
- В рф беспилотник денацифицировал военкомат, визитку Яроша уже нашли : UA.News 03:23
- В Брянской области БПЛА атаковал военкомат - губернатор : Bigmir)net Новини 01:38
- В Брянской области беспилотник атаковал военкомат: власти уже обвинили ВСУ : Obozrevatel 01:31
- В Брянской области РФ заявили об атаке беспилотником военкомата : Українська правда 01:09
- Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат : Еспресо TV 01:04
- "Выбил стекла и повредил здание": в Брянской области дрон атаковал военкомат, - губернатор : MY.UA 00:38
- В Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат : MY.UA 00:38
- "Выбил стекла и повредил здание": в Брянской области дрон атаковал военкомат, - губернатор : Фокус 00:35
- В Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат : ТСН.ua 00:16