Губернатор Брянщины обвинил ВСУ в атаке дроном на военкомат (20)

Еспресо TV 2023.04.19 01:04

18 апреля, 2023 вторник 23:46 Российский чиновник уверяет, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте действуют оперативные службы. Еще раньше сегодня, 18 апреля, Богомаз заявил, что ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа: