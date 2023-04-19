Байден продолжил распоряжение о блокировании судов РФ в портах США (14)

- Байден продлил распоряжение о блокировании российских судов в портах США : РІА Мелітополь 09:40
- Байден продолжил распоряжение о блокировании судов РФ в портах США : Хвиля 09:36
- Байден продолжил распоряжение о блокировании российских судов в портах США : Антикор.com.ua 09:13
- Байден продлил действие приказа о блокировке судов рф в портах США : ПрессОрг24 07:43
- Байден продолжил распоряжение о блокировании российских судов в портах США : 24 канал 07:30
- Байден продлил запрет на движение российских судов в портах США : UA.News 05:24
- 19 апреля 2023, 05:11 Байден продлил действие приказа о блокировке судов рф в портах США : Українські національні новини 05:13
- Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение : Новини Live 04:54
- Байден продлил блокировку российских судов в портах США : Українська правда 04:39
- Байден продлил запрет на заход в порты США для российских судов : УНИАН 03:43
- Байден продлил блокировку российских судов в портах США : New Voice 03:31
- Байден продолжил распоряжение о блокировании российских судов в портах США : РБК-Україна 03:01
- США на год продлили запрет российским кораблям заходить в американские порты : Еспресо TV 01:34
- Байден продлил запрет российским судам заходить в порты США : ZN,UA 01:15