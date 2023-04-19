Байден продолжил распоряжение о блокировании судов РФ в портах США (14)

Хвиля 2023.04.19 09:36

Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно закончиться на этой неделе Хвиля 19.04.2023 09:09:00 Джо Байден Президент США Джо Байден продолжил запрет на заход российских судов в порты Соединенных Штатов. "Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за