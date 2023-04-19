Над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский беспилотник (17)

2023.04.19 (17)2023.04.18 (2) →
- В районе Запорожья подразделения ПВО обезвредили 6 беспилотников : РІА Мелітополь 10:11
- 08:04, Сегодня В районе Запорожья подразделения ПВО обезвредили 6 беспилотников : 061.ua Запорожье 10:01
- Силы ПВО ночью уничтожили 10 ударных дронов РФ над Одесщиной : Online.ua 09:57
- 19.04.2023 в 09:35 Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Есть "прилет" в Одесской области : InfoResist.org 09:45
- Ночная массовая атака "шахедами" по Украине: есть прилеты, серьезные последствия : Стена 09:42
- Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник : Новости Днепра 09:21
- Над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский беспилотник : Перший Криворізький 09:02
- Над Запорожьем сбили дроны-камикадзе : Inform.zp.ua 08:33
- Силы ПВО в этот вечер уничтожили семь российских беспилотников : Новини Live 01:54
- Этим вечером воздушные силы Украины уничтожили шесть "шахидов" и один "Орлан" : ПрессОрг24 01:43
- Украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан" : ТСН.ua 00:46
- Вечерняя атака: ВСУ уточнили число сбитых дронов : Bigmir)net Новини 00:38
- Силы ПВО уничтожили семь российских беспилотников: в ОК "Восток" назвали направления : Антикор.com.ua 00:14
- 18 апреля 2023, 23:45 Этим вечером воздушные силы Украины уничтожили шесть "шахидов" и один "Орлан" : Українські національні новини 00:13
- В небе над Запорожьем и Днепропетровщиной сбили семь вражеских дронов - ВК "Восток" : MY.UA 00:09
- 23:11 18.04.2023 Украинские зенитчики уничтожили 7 вражеских БпЛА : Інтерфакс-Україна 00:00