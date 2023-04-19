Над Днепропетровщиной защитники сбили вражеский беспилотник (17)

Перший Криворізький 2023.04.19 09:02

19.04.2023, 08:28 Фото: AFP Поздно вечером 18 апреля в окрестностях Днепра защитники Украины сбили вражеский беспилотник, вероятно, Шахед-136. Об этом говорится на странице Воздушного командования "Восток" в соцсети. Также подразделы зенитных ракетных войск и мобильные огневые группы воздушного командования "Восток" уничтожили 6 дронов-камикадзе типа Shahed- 136 в районе Запорожья. Ночь в Днепропетровской области прошла с воздушными тревогами, однако без