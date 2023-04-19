Офицер жестоко избил подчиненного и бросил умирать: воин восстанавливался после ранения (24)

Акценты 2023.04.19 18:07

Дмитрий Киришин 13:32 19.04 На Волыни 23-летний офицер жестоко избил ногами своего 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Офицер жестоко избил своего подчиненного Инцидент произошел в военной части города Владимира. Об этом рассказала сестра потерпевшего Анатолия Грищука Наталья в Facebook. По словам женщины, ее брат избил старший лейтенант Василий Арийчук за то,